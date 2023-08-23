محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 24 أغسطس 2023

23 أغسطس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
24 أغسطس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 50°
الحرارة الصغرى: 32&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

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