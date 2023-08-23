حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 24 أغسطس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 50°

الحرارة الصغرى: 32°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.