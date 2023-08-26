بسبب النقل التلفزيوني للدوري الكويتي.. “شاشا” في ورطة؟!

“لا تدق الصدر وضلوعك رديّة”

هذا هو حال منصة “شاشا” التي منحها الاتحاد الكويتي لكرة القدم حق البث الحصري لمباريات دوري زين.

فقد نشرت الزميلة “القبس” تقريراً دفاعاً عن منصة “شاشا” تتهم فيه وزارة الإعلام بما وصفته “التضييق على المخرجين والمعلقين” لكي لا يتعاونوا معهم في تغطية مباريات دوري زين الكويتي خارج أوقات عملهم الرسمي.

هذا الانتقاد مثير للسخرية أكثر منه انتقاد منطقي ومحق، فمنصة “شاشا” دفعت مبالغ كبيرة للحصول على حقوق بث مباريات دوري زين ، وكانت في ذلك تنافس تلفزيون الكويت ، والآن تطلب من وزارة الإعلام التي نافستها بدعم من خلال مخرجي الوزارة وفنييها في نقل المباريات؟!

فأين الموضوعية في انتقاد وزارة الاعلام وتلفزيون الكويت في هذا الخصوص؟!!

من حق وزارة الاعلام أن ترفض التعاون ، فلدى وزارة الاعلام خططها البرامجية التي تحتاج فيها الى جميع الفنيين العاملين فيها، اضافة إلى أن تلفزيون الكويت سيكون الناقل الرسمي لبطولتي كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد ، وبالتأكيد لديهم خططهم أيضا لتغطية هاتين البطولتين.

ولعل ردود الجمهور الرياضي على تقرير “القبس” تكفي لفهم الرفض الكبير لقرار اتحاد كرة القدم الأخير فيما يخص حقوق نقل الدوري الكويتي.

https://x.com/i_alm7esh/status/1695070422255952360?s=46

https://x.com/nwf440/status/1695070534751420487?s=46

https://x.com/yagcob/status/1695056109084520830?s=46

https://x.com/wahabvxr/status/1695055031819522241?s=46

https://x.com/fahadaljaffar/status/1695081605549724124?s=46

https://x.com/amsalenezi/status/1695084632520249768?s=46

https://x.com/mt7a6m/status/1695070762523144328?s=46