محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 29 أغسطس 2023

28 أغسطس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
29 أغسطس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 27&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

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