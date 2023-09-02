محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 03 سبتمبر 2023

2 سبتمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
03 سبتمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 31&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 &#160 قدم.

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