محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 06 سبتمبر 2023

5 سبتمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
06 سبتمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق الغربية .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 48°
الحرارة الصغرى: 34&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

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