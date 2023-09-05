حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 06 سبتمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
06 سبتمبر 2023
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق الغربية .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 48°
الحرارة الصغرى: 34°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1   قدم.
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