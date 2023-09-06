محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 07 سبتمبر 2023

6 سبتمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
07 سبتمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق الغربية .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .

الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 30&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

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