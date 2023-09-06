حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 07 سبتمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق الغربية .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .

الحرارة العظمى: 45°

الحرارة الصغرى: 30°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.