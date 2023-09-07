محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 08 سبتمبر 2023

7 سبتمبر، 2023
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
08 سبتمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 29&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق