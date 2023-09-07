حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 08 سبتمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
08 سبتمبر 2023
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 29°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1   قدم.
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