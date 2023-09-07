حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 08 سبتمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 44°

الحرارة الصغرى: 29°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.