الكندري يحيل قياديين في ديوان الخدمة إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قراراً بإحالة قياديين بديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية لما نسب إليهما من مخالفات خلال فترة التسجيل للمواطنين للوظائف العامة.

وقال ديوان الخدمة إن القرار جاء بناءً على نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من مستشاري الفتوى والتشريع.