رغم غياب هالاند.. النرويج تحرج الأردن بسداسية

تغلب منتخب النرويج على نظيره الأردني (6-0)، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء الخميس على استاد أوليفال في أوسلو، ضمن تحضيرات النشامى لخوض تصفيات مونديال 2026 ونهائيات كأس آسيا.

وسجل سداسية النرويج، أنطونيو نوسا وكريستوفر أجر ويورجن ستراند لارسن وفريدريك أندري بيوركان وبراد فاين وهوجو فيتلسين في الدقائق (11 و21 و31 و41 و78 و90".

وفرض المنتخب النرويجي سيطرته على المباراة منذ البداية، وسجل في الدقيقة 11 عن طريق نجمه أنطونيو نوسا.

وأحرزت النرويج الهدف الثاني عندما ارتقى كريستوفر أجر لكرة عرضية ودكها برأسه في مرمى أبو ليلى في الدقيقة 21.

وتسلم يورجن لارسن كرة داخل منطقة الجزاء فاستغل الخروج الخاطئ لأبو ليلى عن مرماه ليسدد داخل المرمى في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 41 استقبل فريدريك كرة داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى لأبو ليلى، لينتهي الشوط الأول بتقدم النرويج (4-0).

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني حيث واصل منتخب النرويج سيطرته قبل أن يطلق حداد تسديدة من مسافة بعيدة استقرت بين يدي نايلاند.

وأحرز المنتخب النرويجي الهدف الخامس عن طريق براد فاين، حين انفرد بأبو ليلى وسدد في سقف الشباك بالدقيقة 78.

واستغل هوجو فيتلسين كرة داخل منطقة الجزاء وسددها دون رقابة داخل مرمى أبو ليلى، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية.

يشار إلى أن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، لم يشارك في المباراة، علما بأنه تواجد على دكة البدلاء.