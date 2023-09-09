ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 820 قتيلا و672 مصابا بينهم 205 حالاتهم خطرة

أعلن المغرب أن عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المملكة بشدة 7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم السبت ارتفع الى 820 قتيلا و672 مصابا بينهم 205 حالاتهم خطرة.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن وزارة الداخلية القول إنه تم تسجيل 394 وفاة بإقليم (الحوز) و271 وفاة بإقليم (تارودانت) و91 وفاة بإقليم (شيشاوة) و31 وفاة بإقليم (ورزازات) و13 وفاة بعمالة مراكش و11 وفاة بإقليم (أزيلال) و5 وفيات بعمالة أكادير إداوتنان و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى وحالة وفاة واحدة بإقليم (اليوسفية).

وأضافت أن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية تواصل تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار.

وامتد الشعور بالزلزال إلى (الرباط) و(الدار البيضاء) و(فاس) و(مكناس) و(اكادير) و(مراكش) ومدن أخرى وتسبب في أضرار جسيمة مثيرا الذعر بين السكان.

ووصف (المعهد الوطني للجيوفيزياء) بالمغرب الزلزال بأنه الأعنف الذي يسجل في المملكة منذ قرن.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المسؤول بالمعهد ناصر جابور القول “إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب” موضحا أن الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها نحو 6 درجات.

واشار إلى أن الزلزال الذي حدد مركزه بجماعة إيغيل بإقليم (الحوز) جنوب غرب مدينة (مراكش) تم الشعور به في العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم.