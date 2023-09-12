“التربية” تطلق التقويم الدراسي التفاعلي

اطلقت وزارة التربية التقويم الدراسي التفاعلي للعام الدراسي 2023/2024 للعاملين في الميدان التربوي والطلاب وأولياء الأمور للاستفادة من تذكر المواعيد والأحداث المهمة بشكل مستمر وتسريع عملية الوصول للمعلومات.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان التقويم يتميز بسهولة حفظه على الاجهزة الذكية ويمكن الاطلاع عليه من خلال المسح على الرمز QRCode.

وأشار البيان إلى أن الرمز قابل للتحديث من وقت إلى آخر لمتابعة آخر مستجدات الميدان التربوي.