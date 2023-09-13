رئيس مجلس الوزراء بالإنابة:التعامل مع الازدحامات المرورية ومواكبة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ضرورة التعامل مع الازدحامات المرورية أولا بأول والحزم في مواجهة أي سلوكيات خاطئة إلى جانب التعامل الراقي وتقديم المساعدات لقائدي المركبات على الطرق بما يضمن وصول الجميع إلى وجهتهم بسلام.

جاء ذلك حسب بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عقب ترؤس الشيخ طلال الخالد اليوم الأربعاء اجتماعا أمنيا لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2023-2024 بحضور وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس.

وشدد الشيخ طلال الخالد وفق البيان على ضرورة تكثيف التواجد الأمني على كل الطرقات السريعة والتقاطعات الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المناطق السكنية ومحيط المدارس لمنع عرقلة حركة السير والقضاء على الوقوف العشوائي أمام المدارس والحضور الميداني لكل المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية.

ووجه إلى تكثيف حملات التوعية الأمنية والمرورية لقائدي المركبات وأولياء الأمور للتوعية بالأنظمة والقواعد المرورية وتجنب السلوكيات المرورية الخاطئة التي تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.

وأعرب عن ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها مبينا أن نجاح العمل وتحقيق الأهداف المرجوة ينطلق من التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.