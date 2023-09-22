محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 سبتمبر 2023

22 سبتمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
23 سبتمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 24&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

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