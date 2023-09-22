حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 سبتمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

حار والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 45°

الحرارة الصغرى: 24°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.