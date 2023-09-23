تلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة حضر سمو ولي العهد حفظه الله حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية المنعقدة في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة.