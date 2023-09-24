وزير الكهرباء : توجيهات واضحة من سمو ولي العهد بالعمل على إنشاء محطات تعمل بالطاقة النظيفة

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد اليوم الأحد أن توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله كانت واضحة بالعمل على إنشاء محطات في البلاد تعمل بالطاقة النظيفة.

وقال الاستاد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع الجانب الصيني لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة في الكويت تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية مبينا ضرورة الاتجاه إلى الطاقة النظيفة من خلال مشروعات صديقة للبيئة.

وأشار إلى توجه الدولة لأن تأتي شركات تؤسس محطات وفق ما يسمى مزود الطاقة المستقل (IPP) الذي يقوم على أن أي مؤسسة أو تحالف شركات يقوم بتشييد محطة تعمل بالطاقة الشمسية توفر طاقة نظيفة ورخيصة من جهة ومن جهة أخرى التأكيد على التزام دولة الكويت بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بتوفير طاقة متجددة ونظيفة بيئيا من خلال تقليل الانبعاثات.

ولفت الاستاد إلى إمكانية توفير الطاقة الشمسية من خلال ألواح يتم تركيبها مثلا فوق المنازل والمدارس وربطها بالشبكة الكهربائية مشيرا إلى أن هناك تجارب ومشروعات مماثلة ناجحة في دول الجوار.

وكان قد تم بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس الصيني شي جين بينغ التوقيع في (دار ضيافة) بمنطقة البحيرة الغربية (شي هو) بمدينة هانغشتو الصينية أمس الأول عقد مراسم توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين منها مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية والإدارة الوطنية للطاقة الصينية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.