حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 25 سبتمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 32 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 43°

الحرارة الصغرى: 28°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.