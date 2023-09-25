“الكهرباء”: تشغيل محطتَي تحويل في “جنوب عبدالله المبارك” والمطلاع

أعلن الوكيل المساعد لقطاع محطات النقل، الناطق الرسمي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، م. فيصل السميط، تشغيل محطتَي تحويل رئيسيتين، هما «جنوب عبدالله المبارك A، ومحطة المطلاع 1E».

وقال السميط، في تصريح للصحافيين، إنه سيتم قريباً البدء بترتيبات دعوة أصحاب القسائم لتقديم طلبات إيصال التيار إلى قسائمهم في القطع التي تغذيها تلك المحطات.

وأكد أنه جار حالياً الترتيب لتشغيل محطة جنوب عبدالله المبارك B، والعمل على تشغيل المحطات المتبقية في منطقة المطلاع.

ولفت إلى أن عدد المحطات في المطلاع 40 محطة تحويل رئيسية تم تشغيل 31 محطة منها، إضافة إلى 4 محطات تحويل جهد 400 ك.ف، و27 محطة تحويل جهد 132 ك.ف، مؤكداً أنه جار العمل على تشغيل المحطات الـ 9 المتبقية خلال السنة الحالية.