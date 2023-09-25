محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

25 سبتمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
26 سبتمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 43°
الحرارة الصغرى: 24&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 &#160 قدم.

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