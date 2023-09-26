“الجمعيات والمبرات الكويتية” تطلق حملة تبرعات لسداد رسوم الطلبة المعسرين داخل الكويت الجمعة المقبل

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية الدكتور ناصر العجمي انطلاق الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد رسوم الطلبة المعسرين داخل الكويت (مستقبلهم أمانة) يوم الجمعة المقبل وتستمر لمدة 5 أيام عبر الرابط الالكتروني والشيكات وأجهزة (الكي نت).

وقال العجمي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء للاعلان عن المبادرة إن الحملة ستنطلق بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة وتهدف إلى جمع التبرعات للطلبة غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية بسبب ضيق الحالة المادية لذويهم.

وأفاد بأن هذه المبادرة تأتي لتعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية وتحقيق التكافل الاجتماعي بين الأفراد والمؤسسات والأسر المتعففة مبينا ان الحملة تهدف الى جمع 750 ألف دينار (نحو 4ر2 مليون دولار) لتسديد المصروفات الدراسية ل 3000 طالب وطالبة بمبلغ 250 دينار لكل طالب.

وذكر أن من الجهات الراعية والداعمة للحملة ايضا وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة واتحاد المصارف والبنوك والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة إضافة الى 15 جمعية وجهة خيرية أخرى مشيرا الى توفير الحملة عدد من النقاط لجمع التبرعات في المدرسة المباركية ومكتبة البابطين والمكتبة الوطنية وبيت العثمان.