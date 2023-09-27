رفض فسخ عقد زواج مواطن من مواطنة لاتقرأ وتعاني من إعاقة

قضت محكمة الأسرة برفض دعوى مواطن طالب بفسخ عقد زواجه من زوجته بحجة اكتشافه اعاقتها وعدم قدرتها على القراءة والكتابة وذلك بعد الزواج.

وقال المدعي أنه تزوج من زوجته ولم يعاشرها معاشرة الأزواج بيد أنه تعرض للكذب والتدليس من جانب والدي زوجته إذ انها تعاني من إعاقة حركية ظاهرة عند الخطبة وقد قبل ذلك آملا بعلاجها إلا انه بعد الزواج اكتشف اعاقتها بإعاقة حركية دائمة وأنها لاتجيد القراءة والكتابة بعكس ماهو مكتوب في عقد الزواج بحصولها على شهادة الثانوية العامة وزاد في دعواه :

لو علمت بذلك قبل عقد الزواج لما أقدم على تمامه .

وامام المحكمة حضرت المحامية أسماء الصالح من مجموعة مدى القانونية وترافعت مفندة إدعاءات المدعي مؤكدة أن الزوج امتنع عن الصرف على زوجته والانفاق عليها فاستحالة العشرة معه رغم اختلائه بها لأكثر من مرة بمفردهما وقد استغل زواجه وشهادة اعاقتها للحصول على أولوية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مطالبة برفض الدعوى استنادا إلى رأي النيابة العامة وشهادة الشهود وهو ماخلصت له المحكمة وقضت برفض الدعوى