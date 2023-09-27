10 سنوات بدلا من الإعدام للطالب قاتل شاب في مشاجرة جابر الأحمد

قضت محكمة الجنايات في قضية جريمة قتل مواطن بمنطقة جابر الأحمد بحبس المتهم الأول 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس 6 شهور وتغريم الثالث 150 دينار .

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول وهو طالب كويتي عشريني بقتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بإن بينت النية وعقد العزم على قتله وما أن طفر به حتى بادر بدهسه بمركبته قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وشرع بقتل المجني عليهم الآخرين مع سبق الإصرار والترصد بإن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وما أن فر بهما حتى بادر بدهسمها بمركبته وقد خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته شأن فيه وهو محاولة المجني عليهما الفرار من مركبته في حين اتهم المتهمين من الثاني إلى السادس بتبادل الضرب فيما بينهم .

وأمام محكمة الجنايات حضر عن المتهم الأول المحامي طلال المياح وترافع شفاهة مفندا الإتهامات مؤكدا انتفاء القصد الجنائي لموكله وعدم إصراره على قتل المجني عليه والواقعة

لاتعدو كونها إلا مشاجرة وتبادل ضرب وبالخطأ ودون تعمد قام المتهم الأول بدهس المجني عليه مما أدى لوفاته مطالبا في ختام مرافعته ببراءة موكله من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتغيير الوصف والقيد إلى ضرب أفضى إلى موت وهو ماخلصت له المحكمة في حكمها بحبس المتهم الأول 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة ضرب أفضى إلى موت وتغريم المتهم الثالث 150 دينار وحبس بقية المتهمين 6 شهور مع الشغل والنفاذ.