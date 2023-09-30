“أزرق اليد” يتأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بالصين

تأهل منتخب الكويت لكرة اليد اليوم السبت إلى نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقامة في الصين بعد فوز مهم على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (25-24).

وحسم رجال (أزرق اليد) النتيجة لصالحهم في الثانية الأخيرة من اللقاء رغم تأخرهم في الشوط الأول بنتيجة (9 – 13) إذ استطاعوا العودة واقتناص الفوز الثاني لهم ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبهذه النتيجة حصدت الكويت أربع نقاط من فوزين بالتساوي مع البحرين التي تأهلت رفقتها إلى الدور المقبل عن المجموعة نفسها ما يجعل مواجهتهما يوم غد الأحد بمثابة “تحصيل حاصل”.

واكتمل عقد الدور نصف النهائي بتأهل منتخبات الكويت والبحرين عن المجموعة الأولى وقطر واليابان عن المجموعة الثانية.