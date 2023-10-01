نقل كافة رؤساء وأعضاء النيابة العامة غير الكويتيين من النيابات الجزئية والتخصصية إلى النيابة الكلية

أصدر المستشار النائب العام سعد عبد الكريم الصفران القرار رقم 77 لسنة 2023 بنقل كافة رؤساء وأعضاء النيابة العامة غير الكويتيين من كافة النيابات الجزئية والتخصصية إلى النيابة الكلية والذي يعمل به اعتباراً من تاريخ اليوم.

وعُزي القرار إلى سعي النيابة العامة في اعتمادها على الكوادر الوطنية في تشكيل النيابات الجزئية والتخصصية.