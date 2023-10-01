“المنبر الديمقراطي”: نرفض خطابات الكراهية والمثيرة للتفرقة والنعرات الطائفية والتقسيمات المجتمعية

قال الأمين العام المساعد في المنبر الديمقراطي الكويتي مشاري رافع الإبراهيم في بيان صحفي بأنه على الرغم من تأكيدنا ودعمنا الكامل لحرية التعبير وحق الأفراد بإبداء آرائهم، إلا أننا نؤكد رفضنا القاطع لخطابات الكراهية والمثيرة للتفرقة والنعرات الطائفية والتقسيمات المجتمعية، خصوصاً تلك الأصوات التي تخرج لنا بين الحين والآخر لتأجيج التفرقة من منطلقات طائفية أو عنصرية أو غيرها.

ودعى الإبراهيم المجتمع الكويتي إلى الالتفاف حول نفسه بالوعي والفكر والاحترام المتبادل لصد المبتغى من هذه الخطابات المتكررة وتفويت الفرصة على من لا يخدمه انسجام مكونات المجتمع باختلافاته، مع الدعوة بالأخص للمنصات الإعلامية والخدمات الإخبارية إلى عدم تصدير هذه الآراء بممارستها للحد الأدنى من المهنية الصحفية والأدبية المطلوبة، ونؤكد – بالرغم من كل ذلك – على رفضنا القاطع لأي إجراءات حكومية تحد من الحرية المكفولة دستورياً بالتعبير عن الآراء وبالمعتقدات.