بدء إجراء المقابلات لـ”تكويت” الوظائف الإشرافية في «التعاونيات»

صرح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية، بدأت اليوم في إجراء المقابلات الإرشادية الخاصة بالوظائف الإدارية في القطاع التعاوني.

حيث بلغ عدد الشواغر للدفعة الأولى للجمعيات التي تم إدخال شواغرها من تاريخ 23 يوليو حتى 13 أغسطس هما 25 شاغر لعدد 11 جمعية.

وأضاف العتيبي في تصريح له اليوم، بأن هذه الخطوة جاءت نحو «تكويت» الجمعيات واستمرارا لجهود هذه الجمعيات لتوجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص وبالأخص القطاع التعاوني نحو توجيه الشباب الكويتي للعمل في هذا القطاع، مما يساهم في إتاحة الفرص لهم في هذا المجال وتحسين الخدمات المقدمة والرقي بما يتناسب مع متطلبات تكويت القطاع الخاص.

وقالت نائب المدير العام لتنمية العمالة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ ذلك القرار بهدف استقطاب العناصر الوطنية والعناية بها وإكسابها الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل وتلبية احتياجات القطاع التعاوني من الكوادر الوطنية.

واستكمالاً لجهود الجهات المعنية وذات العلاقة بتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء، تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة اعتباراً من اليوم ولمدة إسبوعين إجراء المقابلات الإرشادية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بالجمعيات، والجدير بالذكر أن المقابلات الإرشادية المستمرة على مدار الأسبوعين القادمين سوف تتولى إرشاد عدد «191» مواطنا.

يتم خلالها إرشادهم كخطوة أولى لاختيار المقبولين منهم من قبل اللجنة المختصة بوزارة الشئون للتعيين على المسميات الإشرافية الشاغرة في الجمعيات التعاونية بواقع «28» مديراً عاماً و«114» نائب مدير عام و«49» رئيساً.

وأكدت اليوسف أن العدد المشار إليه هو دفعة أولى للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية وأنه ستتوالى عقب ذلك دفعات أذرى في مسار جهود الهيئة والجهات المعنية لتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية.