الحركة التقدمية الكويتية إثر إلغاء ندوة أكاديمية تدعو القوى الحيّة في المجتمع الكويتي للتصدي لمسلسل التراجع عن الحريات الفكرية ومحاولات طمس الطابع المدني للدولة الكويتية بتواطؤ حكومي مع الأطراف الرجعية

انتقدت الحركة التقدمية الكويتية ما وصفته تواطؤ الحكومة مع مع الأطراف الرجعية للتشييق على الحريات والحقوق .

وقال الحركة في بيان صحفي : أسبوعاً تلو أسبوع تواصل الحكومة مع الأطراف الرجعية عرض حلقات متتابعة من مسلسلهما البائس القائم على التواطؤ بينهما للتضييق على الحقوق والحريات الديمقراطية، وعلى نحو خاص حرية البحث العلمي وحرية النشر واستقلالية الجامعة وحرية اختيار نوع التعليم، واتخاذ إجراءات تخضع لوصاية الأطراف الرجعية، بل الاستجابة لتوجهها المتزمت حتى وإن لم تبادر بالتحرك والضغط.

فقبل أسابيع تم الخضوع لطلب النواب المتزمتين للتشدد في تطبيق قانون منع الاختلاط وإلغاء الشعب المشتركة في الجامعة على نحو يتجاوز ما قررته المحكمة الدستورية بشأن حدود تطبيق القانون، وبما يلحق الضرر بالطلاب… وبعدها لاحظنا تعطّل إصدار سلسلة إصدارات “عالم المعرفة” التي أطلقها في العام ١٩٧٨ المثقفان الكبيران المستنيران الراحلان عبدالعزيز حسين ود. فؤاد زكريا، وذلك جراء التشدد الرقابي الإداري على المواد المعدّة للنشر فيها إثر التحقيق فيما تم نشره في أحد إصداراتها، بحيث انقطع الصدور المنتظم المعتاد للسلسلة…. واليوم تم الإعلان عن إلغاء ندوة أكاديمية بجامعة الكويت تحت عنوان “الفيزياء والفلسفة وأسئلة الوجود الكبرى” والتي سبق الإعلان عن الدعوة لها، وتم الإلغاء دون مبررات موضوعية جادة.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية إذ نتابع بأسف هذا المسلسل التراجعي، الذي تشهده الكويت بتواطؤ حكومي مع الأطراف الرجعية المتزمتة، فإننا ننبّه إلى التداعيات السلبية لهذا المسلسل على الطابع المدني للدولة وعلى الحقوق والحريات الفكرية والخاصة، التي لا تنفصل عن الحقوق الدستورية والحريات الديمقراطية العامة… ونهيب بالقوى الحيّة في المجتمع الكويتي من أدباء ومثقفين وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وفنانين وسياسيين ونواب إلى التصدي لهذا التراجع المعيب والتمسك بالحقوق والحريات وبالطابع المدني للدولة الكويتية المهدد بالطمس.

الكويت في ٢ أكتوبر ٢٠٢٣