الخالد يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ خطط تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل في الكويت

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الإثنين التزام الحكومة بتنفيذ الخطط والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل في دولة الكويت.

وشدد وزير الداخلية عقب اجتماع اللجنة الوطنية لتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل على ضرورة المضي قدما في تحقيق الأهداف الواردة بمرسوم اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية الهادف لخدمة الكويت وأهلها كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع المشاريع التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب الكويتي. بحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

وثمن وزير الداخلية جهود أعضاء (اللجنة الوطنية) الرامية إلى معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في دولة الكويت آملا لها التوفيق في أداء مهامها.

وناقشت (اللجنة) في اجتماعها الوضع الحالي للتركيبة السكانية والتحديات التي تواجهها إضافة إلى سبل تطوير سوق العمل وزيادة فرص العمل للشباب وآلية تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات وضمان استدامة الجهود المبذولة.

واستعرضت (اللجنة) آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تأثيرها على التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل وآلية تعزيز التعليم والتدريب المهني لضمان تطابق المخرجات التعليمية مع التطلعات المتغيرة لسوق العمل.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في الثامن من مايو الماضي على تشكيل اللجنة على أن تكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة (آنذاك) وبعضوية عدد من الجهات الحكومية.