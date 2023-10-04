“التأمينات” تطلق برنامج “ذخر” لخصومات المتقاعدين

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن الإطلاق التجريبي لبرنامج «ذخر» لخصومات المتقاعدين، البرنامج الذي يوفر عروضا وخصومات عديدة يستفيد منها المتقاعدون الكويتيون، بالتعاون مع مختلف الجهات والشركات، إيمانا منها بأهمية فئة المتقاعدين في المجتمع.

وأضافت «التأمينات» في بيان لها اليوم، أن البرنامج قد أسفر عن تعاون المؤسسة مع العديد من الجهات والشركات الكبرى، كشركة الخطوط الجوية الكويتية، والخطوط الجوية العربية السعودية، وبنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى شركة أوريدو للاتصالات، و stc للاتصالات، وشركة تعبئة مياه الروضتين، لتقديم عروض مميزة يستفيد منها المتقاعدون، مشيرة إلى تواصلها مع المزيد من الشركات لتوفير أكبر قدرا ممكنا من الخصومات دوريا.

ولتسهيل الاستفادة من العروض والخصومات المقدمة عبر البرنامج، أشارت إلى أنها أعدت بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية هويات خاصة للمتقاعدين خلال تطبيق «هويتي»، يستطيعون عن طريقها الحصول على جميع الخصومات والعروض المتوفرة في البرنامج، كما خصصت المؤسسة حسابا @Thukher_kw في مواقع التواصل الاجتماعي، أكس والإنستغرام، لمتابعة العروض والخصومات والاطلاع عليها.