مجلس الوزراء للجهات الحكومية: التنسيق مع “الأمن السيبراني” للتصدي للاختراقات

تفادياً للاختراقات الإلكترونية التي تشهدها بعض المواقع الحكومية، وآخرها موقع وزارة المالية، وجّه مجلس الوزراء خطابات لأعضائه تضمنت ضرورة التنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني للتصدي لمثل هذه الحوادث.

وذكر الأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا، في الخطابات التي حصلت جريدة «الجريدة» على نسخة منها، أنه يجب على الوزراء التعميم على الجهات التابعة لهم بالتنسيق المستمر مع المركز للتصدي لحوادث الأمن السيبراني التي تتعرض لها المواقع والشبكات الإلكترونية الحكومية، والحفاظ على الأمن المعلوماتي الحكومي، وتلافي أي هجمات إلكترونية مستقبلاً.

وأوضح الملا أن ذلك يأتي بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزارء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بضرورة تفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية و«الأمن السيبراني»، وبناءً على القرار الصادر من المجلس في اجتماعه 25 سبتمبر الماضي.