وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بقبول جميع المتقدمين بطلب استكمال التحصيل العلمي في قوة الإطفاء العام وفق النظم والشروط المنظمة للائحة الإجازات الدراسية.

وأكد الشيخ طلال الخالد حسب بيان صحفي لقوة الإطفاء العام اليوم الخميس أن هذه المبادرة جاءت حرصا منه على على تشجيع الكوادر البشرية وتعزيز إمكانات القوة وأيضا تطبيقا للخطة المعدة سابقا لدعم الكوادر البشرية من منتسبي الإطفاء.

وأضاف أن ذلك يأتي أيضا لحثهم على التطور المهني والعملي في مجال عملهم بتخصصات علوم وهندسة الإطفاء ووفق مجال وظائفهم وتكون لهم دافعا لأداء مهامهم الوظيفية وتسخير طاقتهم على أكمل وجه.

من جانبه أعرب رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد عن الشكر للشيخ طلال الخالد على هذا الدعم غير المحدود لأبنائه وإخوانه منتسبي قوة الإطفاء العام “من خلال توجيهاته الكريمة بمضاعفة أعداد المقبولين الذين انطبقت عليهم الشروط المنظمة للإجازات الدراسية”.