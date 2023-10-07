الحركة التقدمية الكويتية تدعم “طوفان الأقصى” وتدعو لوقفة تضامنية في ساحة الإرادة

دعت الحركة التقدمية الكويتية إلى وقفة تضامنية لدعم الفلسطينيين في الأحداث الجارية في فلسطين، اثر إطلاق حركة حماس عملية «طوفان الأقصى» العسكرية تجاه الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات، اليوم في ساحة الإرادة الواقعة أمام مبنى مجلس الأمة في الساعة الرابعةمساءً.

وأكدت الحركة، في بيان صحافي على لسان أمينها العام أسامة العبدالرحيم، اليوم السبت، أن العملية البطولية النوعية الجريئة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التي انطلقت اليوم السبت لتمثّل رداً مباشراً على الجرائم الصهونية بحق المقدسات والمعتقلين وعمليات الاقتحام المتواصلة لمدن الضفة ورداً على استمرار الحصار على غزة، وتثبت مجدداً وبالملموس أنّه لا خيار أمام الشعب العربي الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني إلا خيار المقاومة والصمود، وأنّه لا يمكن بحال من الأحوال تصفية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن المقاومة تجاوزت مرحلة ردة الفعل إلى المبادرة والمباغتة في المعركة ونقل ميدانها الأساسي إلى خارج قطاع غزة المحاصر.

وأضافت الحركة أن هذه المعركة تفرض على شعوبنا العربية كافة وقواها التحررية تعزيز تضامنها الكفاحي الشعبي مع الشعب العربي الفلسطيني ومع المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب للتصدي للهيمنة الإمبريالية وللفكاك من التبعية ولإنجاز مشروع التحرر الوطني والتغيير الديموقراطي والاجتماعي.

وتوجهت الحركة بتحية الإكبار والاعتزاز إلى شهداء الشعب العربي الفلسطيني وإلى المقاومين الأبطال الذين يواصلون مقاومة الاحتلال وملاحقة قواته ومستوطنيه الفاشيين في كل بقعة من أرض فلسطين، بعد أن أعادوا الاعتبار إلى المشروع التحرري الوطني المقاوم من أجل تصفية الاحتلال وكيانه، واستعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني كاملة.

وحيت الحركة جماهير الشعب العربي الفلسطيني الصامدة على أرض فلسطين، وأهابت بالشعب العربي الكويتي والشعوب العربية كافة وقواها التحررية إلى الانضواء في إطار مشروع التضامن الكفاحي الشعبي مع الشعب الفلسطيني ولدعم صموده ومقاومته وللتصدي للمشروع الصهيوني والمخططات الإمبريالية، داعية الحكومة الكويتية إلى إعلان موقف واضح وسريع في دعم المقاومة لتعزيز صمودها والدفع بمعركة التحرير للأمام.