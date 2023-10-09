مجلس الورزاء‬⁩ يعرب عن ثقته بوزيرة الأشغال ومؤازرتها ودعمها في الاستجواب الموجه لها من النائب الطشة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين في قصر السيف برئاسة الشيخ طلال الخالد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:

استهل مجلس الوزراء اجتماعه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه حفظه الله ولاية العهد والذي صادف يوم أمس الأحد مشيداً بالسجل الحافل لسموه حفظه الله وعطائه اللامحدود لخدمة الكويت طوال مسيرته التي جسدت أروع معاني التفاني والإخلاص والوفاء وحظيت بكل التقدير والاعتزاز والثناء سائلين المولى عز وجل أن يمتع سموه حفظه الله بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لخدمة وطننا العزيز وشعبه الكريم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهوريةالصين الشعبية الصديقة بمناسبة نجاح دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية ال19 مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية الصين لتنظيم هذه البطولة التي أقيمت على أرضها وما وفرته من استعدادات كبيرة وإمكانيات متميزة وعالية لإنجاز هذا الحدث الرياضي على أكمل وجه.

كما هنأ مجلس الوزراء البعثة الرياضية الكويتية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الأسيوية ال19 وذلك بعد حصول عدد من شباب الكويت الرياضي على عدة ميداليات مختلفة لبعض الألعاب والمسابقات في هذه الدورة.

مشيدا بالإنجازات الرياضية التي تم تحقيقها في هذه الدورة والتي أثبتت قدرة الشباب الكويتي الرياضي على تحدي الصعاب وتحقيق مثل هذه الإنجازات الرياضية المشرفة متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح ومواصلة العطاء الرياضي لرفعة راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية والإقليمية والدولية.

ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على كتاب معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون المرفق به الاستجواب المقدم من عضو مجلس الامة الدكتور مبارك حمود الطشة إلى وزير الأشغال العامة الدكتورة أماني سليمان بوقماز.

ومجلس الوزراء إذ يسلم من جانبه أن الاستجواب حق مشروع لكل عضو في مجلس الأمة ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بوزير الأشغال العامة وحرصه على مؤازرتها ودعمها معربا عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي واطلع بهذا الصدد على بيان وزارة الخارجية والذي عبر فيه عن قلق دولة الكويت البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة التي جاءت نتيجة لاستمرارالانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق مؤكدا دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف العنف الدائر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية خاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسياسة التوسع الاستيطاني.

ومجلس الوزراء إذ يجدد التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته وصولا إلى حصوله على كامل حقوقه‏ وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.