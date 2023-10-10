وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء بتكثيف الانتشار الأمني والدوريات الثابتة والمتحركة والراجلة للتعامل الفوري مع أية سلبيات في جميع انحاء البلاد.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ طلال الخالد اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين للاطلاع على آخر المستجدات الامنية في البلاد بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.

وأعرب الشيخ طلال الخالد عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات الوزارة مؤكدا ثقته بقدرة منتسبي الداخلية على أداء المهام المكلفين بها.

ودعا جميع منتسبي الوزارة إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية كالعهد بهم دائما.

واستمع من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين الى الخطط الأمنية التي يتم تطبيقها ميدانيا كما اطلع على نتائج الحملات المكثفة التي تقوم بها قطاعات الوزارة لحفظ الأمن بمختلف المواقع.