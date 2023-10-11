وزير التربية يعزي المعلمة الفلسطينية في الكويت أريج قنن لفقدها عائلتها أثر القصف الإسرائيلي على غزة

أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم الأربعاء عن خالص تعازيه ومواساته للمعلمة الفلسطينية في الكويت أريج قنن لفقدها عائلتها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد الوزير المانع في اتصال هاتفي مع المعلمة قنن دعمه لكل المعلمين والمعلمات من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة العاملين بمدارس دولة الكويت والذين يقف أهلهم تحت مأساة الاحتلال الصهيوني وما يتعرضون له من ظلم وعنف داعيا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والثبات.

وقال إن هؤلاء الشهداء هم من شهداء الأمة الإسلامية والعربية وقدموا أرواحهم دفاعا عن وطنهم وقضيتهم وهم جزء أصيل من قضية فلسطين داعيا الله تعالى أن يمنح الشعب الفلسطيني القوة والصمود في مواجهة الاضطهاد الصهيوني.