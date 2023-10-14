محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 15 أكتوبر 2023

14 أكتوبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
15 أكتوبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 39°
الحرارة الصغرى: 24&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

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