حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 15 أكتوبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 39°

الحرارة الصغرى: 24°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.