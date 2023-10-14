حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 15 أكتوبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
15 أكتوبر 2023
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 39°
الحرارة الصغرى: 24°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1   قدم.
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