“السكنية”‬⁩ تطرح مناقصتين لإنشاء 3345 بيتاً ومباني عامة بمشروع المساكن الميسرة في ⁧‫”النعايم‬⁩”

أعلنت المؤسسة عن بدء طرح مناقصات مشروع المساكن الميسرة ” منخفض التكاليف ” والتي يجري تنفيذها في منطقة السالمي على بعد 16 كم من مدينة الجهراء.

‏وقالت المؤسسة أنها طرحت اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر عقدين يشملان تنفيذ

‏3,345 بيتا اضافة إلى المباني العامة وخدمات أخرى.

‏وذكرت ان المناقصة الأولى التي ستطرح تشمل إنشاء وإنجاز عدد 1777 بيت والمباني العامة واعمال الطبقة السطحية للإسفلت واعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط واعمال انارة الطرق بالقطاع (3-BP) بمشروع المساكن الميسرة ” منخفض التكاليف “.

‏ولفتت إلى أن المناقصة الثانية تشمل انشاء وإنجاز عدد 1568 بيت والمباني العامة واعمال الطبقة السطحية للإسفلت واعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط واعمال انارة الطرق بالقطاع (1-BP).

‏وذكرت أن موعد اقفال المناقصات سيكون في 5 ديسمبر المقبل، مبينة أنها وضعت شروطا للراغبين في التقدم على المناقصات منها ضرورة أن تنطبق قائمة المعايير والأسس على الراغبين من الشركات المحلية الأجنبية المنفذة لمشاريع أعمال المباني العامة مع تقديم جميع الوثائق والمستندات وفقا للمتطلبات وبما يحقق الشروط وبالطريقة المنصوص عليها، إلى جانب ضرورة أن يكون المتقدمين مصنفين لدى الجهاز المركزي للمناقصات بالفئة الأولى لتخصص المباني العامة منفردين أو من المقاولين الاجنبيين المتخصصين في تنفيذ اعمال المباني العامة.

‏ولفتت إلى أنها لن تسمح بمشاركة الشركات التي لها عقود جاريه مع المؤسسة تحت التنفيذ ومتأخرة في تسليم أي جزء من المشروع عن تاريخ الإنجاز التعاقدي بنسبه تأخير تتجاوز (50%) من مدة العقد الكلية حتى يتم تسويه العقد محل التنفيذ.

‏وأشارت إلى أنها ستستكمل طرح باقي مناقصات المشروع تباعا حتى الانتهاء منها حيث حددت إجمالي عدد العقود الخاصة بالمباني العامة والبيوت الجاهزة في المشروع 9 مناقصات .