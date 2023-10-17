محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 18 أكتوبر 2023

17 أكتوبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
18 أكتوبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .

ليلاً:
معتدل و رطب نسبيا و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 34°
الحرارة الصغرى: 23&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 1 &#160 قدم.

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