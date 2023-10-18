محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 19 أكتوبر 2023

18 أكتوبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
19 أكتوبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
معتدل و رطب و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .

الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 23&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 &#160 قدم.

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