“الصحة” تكشف عن استخدام الروبوت الجراحي الأحدث عالميا في مركز (صباح الأحمد للكلى والمسالك)

كشفت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت عن استخدام أحدث جهاز روبوت جراحي بالعالم في إجراء عملية استئصال جذري لبروستاتا مريض يعاني من ورم سرطاني.

وقالت (الصحة) في بيان إن الروبوت (دافينشي إكس أي – Da Vinci Xi) قد تم استخدامه في العملية التي أجريت يوم الأربعاء الماضي بمركز الشيخ صباح الأحمد للكلى والمسالك.

وأضافت أنه في اليوم نفسه تم استخدام الروبوت العادي (دافينشي إس أي – Da Vinci Si) لاستئصال كلى مريض آخر يعاني كذلك من ورم سرطاني.

وأوضحت أن مدير ‏(المركز) الدكتور سعد الدوسري والدكتور علي عبد الوهاب أجريا العمليتين للمريضين اللذين غادرا المركز في اليوم التالي.

وذكر الدوسري وفق البيان أن الجهاز (دافينشي إكس أي) يعد من أحدث التقنيات المطبقة في العمليات الجراحية الروبوتية ويستخدم في تخصصات متعددة مبينا أن جراحة المسالك البولية الأكثر استخداما لهذه التقنية إذ أثبتت الدراسات فائدتها في عمليات منطقة الحوض كونها “عميقة وضيقة”.

ولفت إلى أن العملية التي تجرى باستخدام هذا الجهاز تتسم بقلة النزف ولا تتسبب في الشعور بآلام حادة كما العمليات التقليدية إذ إنها لا تتطلب إحداث شقوق وجروح كبيرة علاوة على تقليص فترة مكوث المريض بالمستشفى.

وأضاف أن ما يميز العمليات الجراحية التي تجرى باستخدام الروبوت مقارنة بالمنظار العادي هي الرؤية المثالية المكبرة 10 مرات وثلاثية الأبعاد علاوة على تمتع أيدي الروبوت بدقة متناهية لاحتوائها على مفاصل تمكنها من الاستدارة مثل يد الإنسان بما يتيح الخياطة لأقل ملليمتر باستخدام أصغر أنواع الإبر والخيوط إضافة إلى “فلترة رجفة اليد” مما يسهل عمل الجراح ويحد من نسبة المضاعفات.

وأشار الدوسري إلى دراسات أثبتت أن “العمليات الجراحية باستخدام الروبوت آمنة وأن أكثر من خمسة ملايين عملية بالروبوت تمت على مستوى العالم حيث اعتمد الروبوت من قبل المؤسسة الأميركية للغذاء والدواء كتقنية تستخدم للقيام بعمليات جراحية من قبل جراحين تلقوا تدريبا معتمدا على استخدامها”.

ونوه إلى زيادة عدد أجهزة الروبوت المستخدمة في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك البولية حرصا من وزارة الصحة على استخدام أحدث التقنيات في إجراء العمليات الجراحية وتحديدا تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال إن المركز شهد منذ عام 2014 إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية كبرى باستخدام الروبوت شملت الاستئصال الجذري للبروستاتا والمثانة والكلى وأورامها وتعديل العيب الخلقي في حوض الكلية.