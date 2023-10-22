دوري “زين” للقدم.. الشباب والسالمية يفوزان على كاظمة والجهراء ضمن الجولة الخامسة

فاز نادي الشباب على نظيره كاظمة بهدفين لهدف فيما انتصر السالمية على الجهراء بهدفين لهدف “بالوقت القاتل” ضمن مباريات الجولة الخامسة التي اقيمت اليوم السبت من دوري (زين) لكرة القدم.

وعلى استاد جابر الدولي استطاع الشباب تحقيق فوزه الاول هذا الموسم بعدما سجل هدفين عن طريق اللاعب ابراهيم جاي بالدقيقة 43 عبر ركلة جزاء واللاعب كارلوس بالدقيقة 76 فيما سجل للبرتقالي اللاعب شريدة الشريدة بالدقيقة 96.

وارتفع رصيد الشباب الى خمس نقاط بالمركز السابع فيما بقي كاظمة على نقاطه السبع بالمركز الخامس.

وفي المباراة الاخرى شهد استاد ثامر مباراة مثيرة في دقائقها الاخيرة اذ كان يبحث السالمية وضيفه الجهراء عن النقاط الثلاث من خلال محاولات كثيرة وكان لاصحاب الارض ما أرادوا بعدما سجلوا هدف الفوز بالدقيقة الاخيرة.

وسجل للابيض اللاعب عبدالله النجدي بالدقيقة 74 فيما سجل للسماوي اللاعب اليكس ليما بالدقيقتين 79 (ركلة جزاء) و100.

وارتفع رصيد السالمية الى النقطة السادسة بالمركز السادس فيما قبع الجهراء بالمركز الاخير بنقطة وحيدة.

وأسفرت نتائج الجولة يوم امس عن تعادل الكويت مع خيطان (1-1) في حين فاز العربي على نظيره الفحيحيل (2-1).

وتختتم مباريات الجولة غدا الاحد عندما يستضيف النصر نظيره القادسية على استاد علي صباح السالم.