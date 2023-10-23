قال رئيس قسم التنبؤات البحرية بإدارة الأرصاد الجوية ياسر البلوشي إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض سطحي تزامنا مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا مما يؤدي الى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق.

وأضاف البلوشي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن تكاثر هذه السحب يستمر غدا الثلاثاء مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة تتخللها بعض السحب الركامية.

وذكر أنه بداية من ظهر بعد غد الأربعاء حتى فجر يوم الخميس تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا والرياح اغلبها متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات مع فرص للغبار على بعض المناطق.