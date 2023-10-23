“الداخلية”: نقل الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر إلى المبنى الجديد بالشويخ اعتبارا من الغد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين انتقال الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من منطقة الضجيج إلى مبنى الإدارة الجديد في منطقة الشويخ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في إطار استراتيجية المؤسسة الأمنية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن العمل واستقبال المراجعين سوف يتوقف يومي الأربعاء والخميس المقبلين في منطقة الضجيج.

ودعت المراجعين إلى التوجه لمراكز الهوية الوطنية الموزعة في مختلف محافظات البلاد لإنجاز معاملاتهم أو استخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق (سهل) الحكومي.