وزير التربية يوجه بسرعة توزيع المعلمين والمعلمات على المدارس التي تعاني نقصا بالكادر التعليمي

وجه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم الاربعاء المسؤولين بسرعة البدء بإجراءات النقل للمعلمين والمعلمات للمدارس التي تعاني نقصا في الكادر التعليمي مع الالتزام بمعيار الأحدث في التعيين ومراعاة الخطة السنوية المعتمدة من التواجيه الفنية للمواد الدراسية.

جاء ذلك خلال اجتماع المانع مع مديري عموم المناطق التعليمية وإدارتي التنسيق ونظم المعلومات لمناقشة آلية تنفيذ اجراءات توزيع المعلمين في مختلف المراحل التعليمية بهدف سد العجز الفعلي في الوظائف التعليمية في المدارس.

وأكد وزير التربية ضرورة تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة الجهود والالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتق كافة المسؤولين من أجل إنجاح سعي الوزارة في التغلب على التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية للنهوض بها من أجل تحقيق المزيد من النجاحات.