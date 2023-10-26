المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في ضيافة حزب المحافظين المدني

تقرير مصور عن حفل الإستقبال الذي أقامه حزب المحافظين المدني على شرف المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج والذي تم تنظيمه الاثنين الموافق 23 اكتوبر 2023 في مقر حزب المحافظين المدني في محافظة مبارك الكبير بديوان الشهيد نهار مسعود المطيرات بحضور اعضاء الحزب وممثلين عن بعض القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني.

وتخلل حفل الاستقبال كلمات لكلٍ من رئيس حزب المحافظين المدني حماد النومسي

ومنسق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج – فرع الكويت نادر حنينة وممثل تجمع الميثاق الوطني علي التحو ونائب رئيس المكتب السياسي في الحركة الدستورية الإسلامية ” حدس ” أوس الشاهين ورئيس رابطة شباب من أجل القدس يوسف الكندري

والأمين العام الأسبق للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين

وفي نهاية الحفل تم تبادل الدروع التذكارية بين كل من رئيس حزب المحافظين المدني حماد مشعان النومسي وأمين سر حزب المحافظين المدني محمد نهار المطيرات من جهة

و من جهة أخرى

منسق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج نادر حنينة وأمين سر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج نمر محمد