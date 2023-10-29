“الداخلية”: للمواطن حق إلغاء إقامة العامل المنزلي بعد 3 أشهر من مغادرته البلاد عبر (سهل)

قالت وزارة الداخلية اليوم الأحد إنه يحق للمواطن إلغاء إقامة العامل المنزلي (مادة 20) بعد 3 أشهر من مغادرته البلاد وذلك عبر تطبيق (سهل) دون الحاجة للانتظار 6 أشهر ليتم إلغائها تلقائيا اعتبارا من 5 نوفمبر المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان هذا التوجه جاء بناء على توجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح وذلك تسهيلا وتيسيرا للمواطنين.

وأوضحت انه من خلال قطاع شؤون الإقامة يمكن للمواطنين التقديم على خدمة إلغاء إقامة العامل عبر (سهل) أو من خلال مراجعة إحدى إدارات شؤون الإقامة ابتداء من التاريخ المذكور.