حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 01 نوفمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
الحرارة العظمى: 34°
الحرارة الصغرى: 25°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1   قدم.
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