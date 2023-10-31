حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 01 نوفمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 34°

الحرارة الصغرى: 25°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.