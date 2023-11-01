محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 02 نوفمبر 2023

1 نوفمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
02 نوفمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و رطب و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
معتدل و غائم إلى غائم جزئيا و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 31°
الحرارة الصغرى: 22&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 &#160 قدم.

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