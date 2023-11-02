حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 03 نوفمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم إلى غائم جزئيا و رطب نسبيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا و رطب على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .
الحرارة العظمى: 31°
الحرارة الصغرى: 17°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1   قدم.
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