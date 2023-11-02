حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 03 نوفمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم إلى غائم جزئيا و رطب نسبيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا و رطب على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .

الحرارة العظمى: 31°

الحرارة الصغرى: 17°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.