العربي الكويتي يخسر أمام الرفاع البحريني في تصفيات كأس الاتحاد الآسيوي

خسر نادي (العربي) الكويتي اليوم الاثنين أمام نادي (الرفاع) البحريني بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة لتصفيات كأس الاتحاد الاسيوي بكرة القدم.

وسجل الفريق البحريني هدفه الاول في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد (مدينة خليفة) الرياضية في الشوط الاول لينتهي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني احرز (الرفاع) هدفا ثانيا فيما سجل (العربي) هدفا لتنتهي المباراة بنتيجة (2 – 1) لصالح النادي البحريني.

وبهذه النتيجة تراجع (العربي) الى المركز الثالث برصيد أربع نقاط في حين تصدر (الرفاع) المجموعة ب 10 نقاط يليه في المركز الثاني (الزوراء) العراقي ب 7 نقاط والاخير ()النجمة اللبناني بنقطة واحدة.