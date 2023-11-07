“السكنية”: رفع الأولوية التاريخية للتنازل عن البدائل السكنية حتى 31 ديسمبر 2012 وما قبل

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صدور قرار رفع الأولوية التاريخية للتنازل عن البدائل السكنية المسلمة فعليا للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية المقيدة بسجلات المؤسسة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2012 وما قبل.

وقال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي للمؤسسة عمر الرويح في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء إن استقبال المواطنين سيكون من خلال المراكز الخارجية التابعة لها (مركز برج التحرير- مركز الجهراء – مركز القرين – مركز الأفنيوز) خلال افترة الصباحية من الساعة 30ر8 صباحا وحتى 30ر12 ظهرا والفترة المسائية في المبنى الرئيسي من الساعة 00ر4 – 00ر7 مساء.

وأكد الرويح أن المؤسسة تولي اهتماما للمواطنين من خلال أفرعها والخدمات الالكترونية التي تقدمها عبر الموقع الالكتروني وتطبيق (سهل) الحكومي داعيا إياهم إلى متابعة حسابات المؤسسة المعتمدة عبر برامج التواصل الاجتماعي للوصول الى المعلومات من مصادرها الرسمية.